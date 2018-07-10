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"Прийшов час для конкретних дій": Порошенко зробив грізну заяву у бік Росії

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Порошенко заявив, що ціна за агресію Росії лише зростатиме
Порошенко заявив, що ціна за агресію Росії лише зростатиме / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація буде платити щораз більшу ціну за агресію на території України до того часу, поки не будуть виконані Мінські домовленості й не закінчиться війна на Донбасі та незаконна окупація Криму.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у статті для Financial Times, передає прес-служба глави держави.

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Він зауважив, що виклики, перед якими постала Україна є величезними, але це ще не час для полегшення тиску на Росію.

"Це буде визнанням слабкості. Замість цього нам слід чітко заявити, що цінності і принципи вільного світу не будуть скомпрометовані. Я продовжу захищати цю справу та інтереси України, наполягаючи на необхідності повернути окуповані Росією території", – зауважив Порошенко

За його словами, цього тижня в Брюсселі українське питання стоїть особливо гостро і позиція України була активно представлена в європейських інституціях, включно з НАТО.

Ми дамо зрозуміти, що ціна за агресію Росії буде лише зростати до тих пір, поки не будуть виконані Мінські домовленості і поки не завершиться окупація Криму і Донбасу. Прийшов час для конкретних дій,
– наголосив Порошенко.

Глава держави додав, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію в цілому світі.

"Чи то на вулицях англійських міст, таких як Солсбері, на серверах електронної пошти західних політичних партій або через засоби пропаганди контрольовані Москвою на Заході, Росія намагається посіяти розбрат, непорозуміння і страх, користуючись перевагами наших відкритих суспільств", – підсумував Президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко на саміті Україна – ЄС розповів, що економічні збитки від агресії Росії в Україні становлять 100 мільярдів євро. Окрім того, міжнародні санкції буду змушувати Кремль платити величезну ціну за свої міжнародні злочини.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Петро Порошенко Анексія Криму Україна – Росія Мінські домовленості Великобританія
Джерело: 24 Канал
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