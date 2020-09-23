Національний банк України 22 вересня погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку. Відбулося це за результатами розгляду пакету документів і співбесіди, які проводило правління держрегулятора.

Відповідну інформацію НБУ оприлюднив на своєму офіційному сайті.

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Основне про призначення Наумова

У Нацбанку нагадали, що Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку у червні поточного 2020 року.

З вересня 2014-го він обіймає посаду голови правління "Піреус Банку МКБ".

За день до затвердження Наумова на посаді голови правління Ощадбанку заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський висунув вимогу визнати вищезазначений конкурс таким, що не відбувся.

Також Дубінський закликав провести новий конкурс у зв'язку з інформацією про спробу підкупу членів наглядової ради банку на користь директора департаменту структурованого торгового фінансування Укргазбанку Геннадія Хелемського.

Крім того, він звернувся до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України з проханням провести розслідування та визначити, чи був відправником листів Наумов, чи чинний голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Голова наглядової ради Ощадбанку Байба Апін підтвердила отримання смс з невідомого номера з текстом, який можна тлумачити як такий, що містить корупційну складову. Про це вона поінформувала членів наглядової ради відповідно до положення про антикорупційну політику.

Апін наголосила, що на результати конкурсу це повідомлення не вплинуло, водночас результати відповідного конкурсу заблокував Печерський райсуд.

Призначення Наумова на посаду голови правління Ощадбанку стало можливим після того, як 15 вересня 2020 року Печерський райсуд задовольнив його клопотання та скасував своє попереднє рішення про забезпечення позову.

На відповідну посаду також претендували заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн, заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук і заступник голови правління ПУМБ Сергій Магдич.

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Зверніть увагу! Голову правління державного банку призначає та звільняє з посади наглядова рада фінустанови після проходження конкурсного відбору. Термін повноважень голови правління становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на цез боку НБУ.