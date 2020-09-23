Призначення Наумова головою правління Ощадбанку добігає кінця: НБУ погодив його кандидатуру
Національний банк України 22 вересня погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку. Відбулося це за результатами розгляду пакету документів і співбесіди, які проводило правління держрегулятора.
Відповідну інформацію НБУ оприлюднив на своєму офіційному сайті.
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Основне про призначення Наумова
- У Нацбанку нагадали, що Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку у червні поточного 2020 року.
- З вересня 2014-го він обіймає посаду голови правління "Піреус Банку МКБ".
- За день до затвердження Наумова на посаді голови правління Ощадбанку заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський висунув вимогу визнати вищезазначений конкурс таким, що не відбувся.
- Також Дубінський закликав провести новий конкурс у зв'язку з інформацією про спробу підкупу членів наглядової ради банку на користь директора департаменту структурованого торгового фінансування Укргазбанку Геннадія Хелемського.
- Крім того, він звернувся до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України з проханням провести розслідування та визначити, чи був відправником листів Наумов, чи чинний голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
- Голова наглядової ради Ощадбанку Байба Апін підтвердила отримання смс з невідомого номера з текстом, який можна тлумачити як такий, що містить корупційну складову. Про це вона поінформувала членів наглядової ради відповідно до положення про антикорупційну політику.
- Апін наголосила, що на результати конкурсу це повідомлення не вплинуло, водночас результати відповідного конкурсу заблокував Печерський райсуд.
- Призначення Наумова на посаду голови правління Ощадбанку стало можливим після того, як 15 вересня 2020 року Печерський райсуд задовольнив його клопотання та скасував своє попереднє рішення про забезпечення позову.
- На відповідну посаду також претендували заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн, заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук і заступник голови правління ПУМБ Сергій Магдич.
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