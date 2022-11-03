Чи змінив Суровікін тактику російського війська на фронті: оцінка військового
З моменту призначення російського генерала Суровікіна командувачем окупаційними військами в Україні минув майже місяць. За цей час він відзначився деякими традиційними для себе діями.
Досвід Суровікіна
Про це 24 каналу розказав військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко. За його словами, особливістю цієї людини є те, що вона має певний військовий досвід.
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Цей досвід зокрема почався з того, на той момент ще капітан Суровікін заживо намотав трьох людей на гусениці танка, які брали участь у Серпневому путчі 1991 року у Москві. І хоч за це його ув'язнили, просто за ґратами надали чергове військове звання – майор.
Далі були події у Чечні, де він зносив цілі населені пункти, та Сирія, де він відповідав за повітряний компонент руйнування Алеппо, за що його прозвали "сирійським м'ясником".
Що відбулося в Україні за час командування Суровікіна
Романенко підкреслив, що Суровікін досі залишається і командувачем повітряно-космічних сил Росії, а зараз паралельно із цим керує військами окупантів в Україні.
Коли Путін його призначив і дав йому карт-бланш, мовляв, що б він не робив, все буде гаразд, його прикриють, він почав "творити" – завдавати ударів,
– зауважив Романенко.
Одним із перших рішень Суровікіна на новій посаді була масована атака України 10 жовтня. Він одразу ж застосував можливості саме того роду військ, які очолює, не лише на фронтах, а по об'єктах по всій Україні. Після того подібні атаки не раз повторювалися.
Цей генерал теж погано закінчить
Утім, військовий експерт вважає, що російські генерали, які діють подібним чином, попри всі карт-бланші, завжди закінчують погано. Це можна сказати про генерала Лапіна, який донедавна командував російським угрупованням військ "Центр" на війні в Україні. Як складеться його доля наразі невідомо, але однозначно те, що його відсторонили з ганьбою.
Сумний кінець чекав і на відомого у радянські часи генерала Лебедя, який несхвально висловлювався про Другу чеченську війну.
І Суровікін, як то кажуть, від долі не втече, так що це у нього попереду,
– підсумував Романенко.
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Буданов оцінив роль Суровікіна у війні
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що з юридичної точки зору Суровікін зараз – єдина людина, що відповідає за війну Росії проти України. Він вважає, що саме цей генерал дав розпорядження про вторгнення в Україну.
За словами Буданова, Суровікіна не слід ані недооцінювати, ані переоцінювати. Мовляв, він би міг щось змінити у перші дні повномасштабної війни, але зараз зробити це вже не вдасться.