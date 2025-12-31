Резервісти охоронятимуть об'єкти, а призов триватиме увесь рік: Путін підписав укази

Російський диктатор Путін підписав низку указів. Вони передбачають цілорічний призов та залучення резервістів до охорони критично важливих об'єктів Росії.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на офіційний портал нормативно-правових актів Росії.

Цілорічний призов до армії Росії: що відомо?

В понеділок, 29 грудня, Володимир Путін підписав указ про призов на військову службу у 2026 році.

Згідно з документом призов триватиме безперервно – з 1 січня по 31 грудня 2026 року. Фактично Кремль відмовився від традиційних весняних та осінніх призовних кампаній. До війська планують залучити 261 тисячу осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають в запасі. Відправлення призовників до місць служби відбуватиметься протягом усього року.

Таке рішення Кремль ухвалив на тлі заяв щодо умов припинення бойових дій в Україні, зокрема вимоги повного виведення українських військ з Донбасу.

Куди Росія планує направити резервістів?

Окремим указом, підписаним 30 грудня, Путін дозволив проведення у 2026 році зборів резервістів Збройних сил Росії для захисту "критично важливих об'єктів" на території країни.

Довідково! Резервісти — це громадяни Росії, які раніше вже проходили службу у російській армії або інших силових структурах, які добровільно уклали контракт про перебування у військовому резерві.

Міноборони має визначити підрозділи, які забезпечуватимуть ці збори, а уряд – сформувати перелік об'єктів, що перебуватимуть під охороною. Водночас у міністерстві пообіцяли, що резервістів не залучатимуть до "виконання завдань" за межами Росії.

Крім того, Кремль зазначає, що такі правки були необхідні через "збільшення випадків застосування збройними формуваннями України далекобійних безпілотників" для ударів по території Росії.

Заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління російського Генштабу Володимир Цимлянський запевняє, що "ні про яку мобілізацію не йдеться".

