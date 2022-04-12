Призов зараз не виконає головних завдань, – Маляр пояснила рішення президента

Напередодні, 11 квітня, президент Володимир Зеленський скасував весняний призов. Зараз в Україні першочерговим завданням є поповнення мобілізованими Збройних Сил.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що зараз в Україні триває мобілізація.

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Першочергове завдання

За словами Маляр, Верховний Головнокомандувач поставив завдання щодо кількості необхідних мобілізованих до ЗСУ. Як вона підкреслила, така інформація є секретною, однак повністю обґрунтованою потребами Збройних Сил.

"Першочерговою необхідністю є мобілізація та швидка робота на фронті, тому призов зараз не виконає головних завдань", – пояснила Маляр.

Маляр пояснила рішення президента щодо весняного призову: дивіться відео