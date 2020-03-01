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      Призов офіцерів запасу у 2020 році: кого призвуть на строкову службу в армію

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      Призов офіцерів запасу / armyinform.com.ua

      Офіцерів запасу у віці до 43 років призвуть на строкову службу в армію на 18 місяців. Зараз у ЗСУ почали збирати послужні картки, уточнювати картотеки та загальну кількість цих офіцерів.

      Про це розповів начальник відділу комплектування офіцерським складом управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Сергій Волков у коментарі "АрміяInform".

      Радимо ознайомитись: Коли весняний призов 2020: кого призвуть до армії та який термін служби

      Хто саме з офіцерів запасу повинен буде пройти строкову службу

      • Мовиться про офіцерів запасу у віці до 43 років, які не проходили військової служби, але закінчили кафедри військової підготовки, отримали військове звання офіцерського складу та перебувають у запасі. Для цієї категорії військових відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачена військова служба за призовом для осіб офіцерського складу. Рішення про призов щорічно приймає керівництво ЗСУ.
      • Відповідальність за організацію цієї роботи покладено на військові комісаріати. Туди повинні з'явитися офіцери запасу і пройти медогляд. Але вже після того, як визначать обсяги облікових спеціальностей.
      • Ці офіцери повинні відповідати умовам для проходження служби за станом здоров'я і не мати відстрочок. На цю категорію поширені такі ж відстрочки, як і для строковиків.
      • Потім у військкоматах проведуть атестаційні комісії, і після цього офіцерів призвути на військову службу – на 18 місяців. Представник командування ЗСУ запевняє, що служба відбуватиметься у небойових частинах ЗСУ. Офіцерів запасу не залучають до участі в операції Об'єднаних сил на Донбасі.

      Через 6 місяців з дня призову вони можуть укласти контракт на проходження військової служби на строк від 1 року. Ось якщо укладають контракт, то їх можуть залучити до участі в ООС. Після закінчення 18-місячного терміну служби їх звільняють встановленим порядком у запас,
      – розповів військовий.

      Водночас, полковник Волков не впевнений, що офіцерів запасу призвуть саме 1 квітня, оскільки терміни призову, обсяги, військово-облікові спеціальності визначають накази глави Міноборони та начальника Генштабу.

      За його словами, наразі жодного наказу не видано, і не визначені терміни, коли розпочинати їхній призов, але початкова організаційно-планова робота у військкоматах з цією категорією військових вже відбувається.

      Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?

      Потрапити під відстрочку можуть громадяни України за таких обставин:

      • призовники, у яких є дитина віком до трьох років;
      • чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину;
      • громадяни, у яких є непрацездатні батьки (самотня мати/батько);
      • студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій;
      • призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї;
      • священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі.


      Хто отримає відстрочку від армії / інфографіка 24 каналу

      У 2019 році в армію призивали чоловіків від 20 до 27 років, які не мали права на відстрочку, судимості та проблем зі здоров'ям. За результатами осіннього призову до армії пішли 15 тисяч 200 чоловіків.

      Що загрожує тим, хто ухилився від призову?Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції: штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф 170-255 гривень — за повторне.

      Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України й передбачає обмеження волі до 3 років. Проте в більшості випадків покарання за цією статтею є умовним.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України Збройні сили України Новини України Новини політики
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