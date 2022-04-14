Фракція ОПЗЖ припинила діяльність у Раді

У Верховній Раді оголосили рішення РНБО щодо призупинення діяльності ОПЗЖ.

Про це 14 квітня у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк. Згодом аналогічне повідомлення опублікувала і його колега Кура Рудик.

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За його словами, у ході засідання було оголошене рішення РНБО щодо призупинення діяльності "Опозиційної платформи – За життя", а також діяльності фракції ОПЗЖ в українському парламенті.

Він уточнив, що перед цим нардепи Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч заявили, що виходять з ОПЗЖ. Водночас відбулося й відкликання Рабіновіча з посади співголови фракції та обрання замість нього Бойка.

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