Про бої, стримування ворога і потреби: Залужний поговорив з начальником Генштабу США Міллі

16 квітня 2022 , 02:43
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Джерело:

фейсбук Валерія Залужного

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провів телефонну розмову із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це головнокомандувач ЗСУ написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Залужний поговорив з начальником Генштабу США

Валерій Залужний обговорив з Міллі складну безпекову ситуацію, як-от ведення важких боїв на рубежі Харків – Ізюм, стримування наступу на Донбасі, катастрофічну ситуацію довкола Маріуполя. Також говорили й про ракетні обстріли по всій території України.

Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії,
 зауважив Залужний.

Під час розмови начальник українського Генштабу також наголосив на потребах Збройних Сил для посилення оборонних спроможностей.

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Автор: Марта Касіянчук