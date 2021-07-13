Про головне: Армійці НАТО покинули Афганістан. Кремль погрожує учасникам Кримської платформи

19:43

У випуску "Про головне" за 13 липня – майже всі військовослужбовці НАТО вже покинули Афганістан. Гарантувати безпеку в країні після їхнього відходу планує Туреччина. Кремль намагається саботувати Кримську платформу. Російські дипломати погрожують країнам, які погодилися взяти участь в цьому міжнародному саміті.