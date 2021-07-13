Про головне: Армійці НАТО покинули Афганістан. Кремль погрожує учасникам Кримської платформи
13 липня 2021 , 19:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 13 липня – майже всі військовослужбовці НАТО вже покинули Афганістан. Гарантувати безпеку в країні після їхнього відходу планує Туреччина. Кремль намагається саботувати Кримську платформу. Російські дипломати погрожують країнам, які погодилися взяти участь в цьому міжнародному саміті.
Також у випуску:
Народні депутати ухвалили низку важливих законів. Зокрема, законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Крім того, депутати встигли ліквідувати "Укроборонпром".