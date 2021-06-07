Про головне: Байден вдруге поговорить з Зеленським. Притула виходить з "Голосу"

У випуску "Про головне" за 7 червня – Володимир Зеленський та Джо Байден 7 червня мають провести телефонну розмову. Глави держав обговорять ситуацію на кордоні України та на Донбасі. Сергій Притула заявив, що виходить з партії "Голос". Він наголосив, що це було свідоме та зважене рішення.
Також у випуску:
У Києві стартував міжнародний форум "Демократія в дії", який триватиме з 7 по 9 червня. Серед учасників події – представники НАТО, Пентагону, ФБР, Єврокомісії, Європарламенту.
Верховну Раду закликають не ухвалювати законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Експерти фундації DEJURE та Центру протидії корупції вважають, що він призведе до катастрофи у судовій реформі.