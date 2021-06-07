Про головне: Байден вдруге поговорить з Зеленським. Притула виходить з "Голосу"

16:46

У випуску "Про головне" за 7 червня – Володимир Зеленський та Джо Байден 7 червня мають провести телефонну розмову. Глави держав обговорять ситуацію на кордоні України та на Донбасі. Сергій Притула заявив, що виходить з партії "Голос". Він наголосив, що це було свідоме та зважене рішення.