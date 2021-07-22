Про головне: Дружба з Китаєм. "Північний потік-2" демонструє слабкість Заходу

20:28

У випуску "Про головне" за 22 липня – в Україні лунала пропозиція розвернути вектор розвитку на Схід, якщо країни Заходу поступляться нашими інтересами на користь Росії. Для Володимира Путіна будівництва "Північного потоку-2" – це іміджеве питання. Кремль завдяки реалізації проєкту труби продемонструє слабкість Заходу.