Про головне: Флешмоб про Бандеру. "Скіфське золото" повернуть Україні
26 жовтня 2021 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Фейк про "цькування вчительки-ватниці" в українських медіа перетворився на флешмоб національного рівня. Тепер пісню "Батько наш Бандера" співають всі. Україні передадуть "скіфське золото", поки не стабілізується ситуація в окупованому Криму.
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В Україні за останню добу померло внаслідок коронавірусу понад 700 людей. Це більше ніж можуть вмістити 13 плацкартних вагонів.