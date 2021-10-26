Про головне: Флешмоб про Бандеру. "Скіфське золото" повернуть Україні

19:54

Фейк про "цькування вчительки-ватниці" в українських медіа перетворився на флешмоб національного рівня. Тепер пісню "Батько наш Бандера" співають всі. Україні передадуть "скіфське золото", поки не стабілізується ситуація в окупованому Криму.