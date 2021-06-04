Про головне: Інтерв'ю Протасевича для провладного телеканалу. Результати засідання РНБО

17:09

У випуску "Про головне" за 4 червня – провладний білоруський телеканал оприлюднив інтерв'ю з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Рада нацбезпеки та оборони на черговому засіданні обговорила співпрацю з НАТО, ворів в законі, державні дачі та майбутній закон про олігархів.