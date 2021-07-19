Про головне: Кількість вакцинованих в Україні. Київ потерпає від негоди
19 липня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 19 липня – вакцинація в Україні не має успіху. Дві дози щеплення отримали 1, 5 мільйонів людей, а одну – 2,5 мільйони. Через сильну зливу у Києві закрили кілька станцій метро та змінили рух наземного громадського транспорту.
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