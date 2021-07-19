Про головне: Кількість вакцинованих в Україні. Київ потерпає від негоди

20:15

У випуску "Про головне" за 19 липня – вакцинація в Україні не має успіху. Дві дози щеплення отримали 1, 5 мільйонів людей, а одну – 2,5 мільйони. Через сильну зливу у Києві закрили кілька станцій метро та змінили рух наземного громадського транспорту.