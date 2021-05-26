Про головне: Лукашенко проти всіх. Підготовка Байдена й Путіна до зустрічі

У випуску "Про головне" за 26 травня – Олександр Лукашенко заявив, що Роман Протасевич готував у Білорусі заколот і разом з його затриманням держава придушила "хвилю неонацизму". Джозеф Байден та Володимир Путін готуються до зустрічі в Женеві, на якій обговорять Україну та Білорусь.
Також у випуску:
Володимир Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації у Слов'янську. Це тимчасовий державний орган, який діє у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України або у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України.