Про головне: Лукашенко проти всіх. Підготовка Байдена й Путіна до зустрічі

16:54

У випуску "Про головне" за 26 травня – Олександр Лукашенко заявив, що Роман Протасевич готував у Білорусі заколот і разом з його затриманням держава придушила "хвилю неонацизму". Джозеф Байден та Володимир Путін готуються до зустрічі в Женеві, на якій обговорять Україну та Білорусь.