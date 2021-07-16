Про головне: Монастирський став главою МВС. Судову реформу заблокували

20:15

У випуску "Про головне" за 16 липня – "слуга народу" Денис Монастирський став міністром внутрішніх справ. Його вже представили колективу МВС. Представники "Опозиційної платформи – За життя" та "Батьківщини" зареєстрували проєкти постанов, які блокують підписання закону щодо реформи Вищої ради правосуддя.