Про головне: Нарощування військ Росії поблизу України. Новий формат перемовин

16:39

У випуску "Про головне" за 1 червня – ризик ескалації та повномасштабного наступу з боку Росії залишається дуже високим, адже Кремль може нарощувати війська поблизу України. Володимир Зеленський запропонував створити новий формат перемовин з Росією, у межах якого одночасно говорили б про окупований Крим та Донбас.