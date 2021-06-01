Про головне: Нарощування військ Росії поблизу України. Новий формат перемовин

У випуску "Про головне" за 1 червня – ризик ескалації та повномасштабного наступу з боку Росії залишається дуже високим, адже Кремль може нарощувати війська поблизу України. Володимир Зеленський запропонував створити новий формат перемовин з Росією, у межах якого одночасно говорили б про окупований Крим та Донбас.
Також у випуску:
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про намір країни створити близько 20 нових з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі. У Кремлі зазначили, що причиною такого рішення є активність НАТО на чолі зі США біля російських кордонів.