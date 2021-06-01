Про головне: Нарощування військ Росії поблизу України. Новий формат перемовин

1 червня 2021 , 16:39
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Джерело:

24 канал

У випуску "Про головне" за 1 червня – ризик ескалації та повномасштабного наступу з боку Росії залишається дуже високим, адже Кремль може нарощувати війська поблизу України. Володимир Зеленський запропонував створити новий формат перемовин з Росією, у межах якого одночасно говорили б про окупований Крим та Донбас.

Також у випуску:

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про намір країни створити близько 20 нових з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі. У Кремлі зазначили, що причиною такого рішення є активність НАТО на чолі зі США біля російських кордонів.

Автор: Олексій Печій