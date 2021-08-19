Про головне: Новий політичний сезон в уряді. СБУ викликала на допит Литвина
19 серпня 2021 , 20:21Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Восени 2021 року в Україні стартує новий політичний сезон, але вже обговорюють ймовірні кадрові зміни. Володимира Литвина викликали до СБУ, щоб допитати у справі Харківських угод, після підписання яких Україна втратила Крим.
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