Про головне: Новий політичний сезон в уряді. СБУ викликала на допит Литвина

19 серпня 2021 , 20:21
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Джерело:

24 канал

Восени 2021 року в Україні стартує новий політичний сезон, але вже обговорюють ймовірні кадрові зміни. Володимира Литвина викликали до СБУ, щоб допитати у справі Харківських угод, після підписання яких Україна втратила Крим.

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Автор: Єгор Скоріна