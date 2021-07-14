Про головне: Очищення Вищої ради правосуддя. Кінець епохи Авакова

14 липня 2021 , 19:54
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Джерело:

24 канал

У випуску "Про головне" за 14 липня – Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає перезавантаження й очищення Вищої ради правосуддя. Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, де розглядали його відставку.

Також у випуску:

Перша половина липня в Україні видалась особливо спекотною у більшості регіонів. За прогнозами синоптиків, висока температура знизиться вже після 20 липня. 

 

Автор: Кучер Адріана