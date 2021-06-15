Про головне: Останні підготування до зустріч Байдена і Путіна. Скандал в "Голосі"

У випуску "Про головне" за 15 червня – у Швейцарії проходять останні приготування до саміту Джо Байдена і Володимира Путіна. Довгоочікувана зустріч у Женеві відбудеться вже завтра. П'ятеро депутатів від "Голосу" допомогли "протягнути" на розгляд зміну мовного закону. Згодом вони заявили, що сталася помилка, тому нардепи начебто не розуміли, що підтримували.
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Верховна Рада схвалила закон про податкову амністію. Вже від 1 вересня українці зможуть чесно показати все своє нажите майно, з якого не платили податки. Водночас правоохоронні органи зможуть відтепер за це карати.