Про головне: Реакція Росії на візит Зеленського у США. Референдуми в Україні
2 вересня 2021 , 19:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. У Росії конкретно палає з цього приводу. В Україні в референдуми використовують як механізм політичної боротьби.
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Відносини України та Америки вже виходять на новий рівень. Країни домовились спільно працювати над тим, щоб Росія понесла відповідальність за свою агресію на території України. Байден, до слова, згадав про свої поїздки в Київ і висловив бажання приїхати в гості ще.