Про головне: Реакція США на заяви Офісу Президента. Реєстр олігархів Зеленського

19:48

У випуску "Про головне" за 9 червня – у США негативно відреагували на "спотворення" Офісом Президента змісту розмови Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Колишня старша агентка ФБР Карен Грінвей заявила, що правоохоронні органи в Україні досі не позбулися впливу олігархів та політиків.