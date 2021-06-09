Про головне: Реакція США на заяви Офісу Президента. Реєстр олігархів Зеленського

У випуску "Про головне" за 9 червня – у США негативно відреагували на "спотворення" Офісом Президента змісту розмови Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Колишня старша агентка ФБР Карен Грінвей заявила, що правоохоронні органи в Україні досі не позбулися впливу олігархів та політиків.
Також у випуску:
В Україні наводять лад в системі електронного декларування, яку восени 2020 року знищив Конституційний Суд. Європейські колеги порадили Володимиру Зеленському зробити це, тому у Верховній Раді дійшли щодо цього питання певного консенсусу.