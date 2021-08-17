Про головне: США не повернуться в Афганістан. Нічний арешт Власенка

17 серпня 2021 , 20:41
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Джерело:

24 канал

Джо Байден заявив, що не повертатиме війська в Афганістан, адже буде дотримуватись угод Дональда Трампа. Керівника продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка відправили під нічний арешт.

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Автор: Катерина Соляр