Про головне: Святкування Татарова. Вільна торгівля між США та Україною

8 вересня 2021 , 19:52
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Джерело:

24 канал

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров відсвяткував день народження, на якому були присутні правоохоронці, пов'язані з розслідуванням його справи. Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі.

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію криптовалюти в Україні. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів. Ініціатива регулюватиме створення, випуск та обіг віртуальних активів.

Автор: Кучер Адріана