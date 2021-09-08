Про головне: Святкування Татарова. Вільна торгівля між США та Україною
8 вересня 2021 , 19:52Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров відсвяткував день народження, на якому були присутні правоохоронці, пов'язані з розслідуванням його справи. Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі.
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію криптовалюти в Україні. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів. Ініціатива регулюватиме створення, випуск та обіг віртуальних активів.