Про головне: Термінові консультації України з НАТО. Стан української тероборони

У випуску "Про головне" за 9 квітня – Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна – НАТО через агресію Росії та ситуацію на кордоні. Територіальну оборону України, яка є невід'ємним елементом війська, здебільшого формують добровольці.

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Російські журналісти відшукали Галину Пишняк – жінку, яка стала героїнею найбезглуздішого фейку для кремлівської пропаганди під час російсько-української війни. Мовиться про "розіп'ятого хлопчика в трусиках" в Слов'янську.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який фігурує у найгучніших скандалах, має величезний вплив на український політикум.