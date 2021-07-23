Про головне: У Токіо почалась Олімпіада. Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки

Олімпійські ігри-2020 розпочалися 23 липня в Токіо. За новими правилами, спортсмени мають щодня проходити тести на коронавірус. Президент змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював відомство з червня 2020 року, призначили Олександра Литвиненка.

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Через грандіозні допінг-скандали на Олімпійських іграх змінили присягу. Її мають принести 2 спортсмени – чоловік та жінка, 2 тренери та 2 судді від всієї команди, яка бере участь в Олімпіаді.

Німеччина закликала Україну імплементувати у своє законодавство формулу Штайнмаєра, оскільки режим припинення вогню на Донбасі фактично не працює. Там регулярно йдуть активні бойові дії та зростають втрати наших солдатів.