Про головне: Український супутник у космосі. Загострення на фронті

26 липня 2021 , 20:25
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Джерело:

24 канал

З нагоди 30-річчя незалежності України збираються запустити в космос український супутник. Це може коштувати 54,8 мільйона гривень. На фронті зафіксували суттєве загострення. Бойовики прицільно обстріляли українські позиції на Донеччині.

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Автор: Кучер Адріана