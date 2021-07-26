Про головне: Український супутник у космосі. Загострення на фронті
26 липня 2021 , 20:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
З нагоди 30-річчя незалежності України збираються запустити в космос український супутник. Це може коштувати 54,8 мільйона гривень. На фронті зафіксували суттєве загострення. Бойовики прицільно обстріляли українські позиції на Донеччині.
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