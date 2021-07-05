Про головне: Війна Лукашенка з Україною. Завершення будівництва "Балканського потоку"

19:39

У випуску "Про головне" за 5 липня – глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на фейкові слова Олександра Лукашенка про "контрабанду" зброї з України. Сербія та Угорщина оголосили про під'єднання газопроводу "Балканський потік" до угорської газотранспортної системи.