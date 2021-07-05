Про головне: Війна Лукашенка з Україною. Завершення будівництва "Балканського потоку"
5 липня 2021 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 5 липня – глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на фейкові слова Олександра Лукашенка про "контрабанду" зброї з України. Сербія та Угорщина оголосили про під'єднання газопроводу "Балканський потік" до угорської газотранспортної системи.
Також у випуску:
Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила достатньо, аби отримати конкретну відповідь з приводу термінів членства в НАТО та Євросоюзі. За словами президента, для української держави членство в Альянсі є гарантією безпеки та запорукою добробуту.