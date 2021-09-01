Про головне: Візит Зеленського до США. Відмова КСУ розглядати призначення Шкарлета

1 вересня 2021 , 20:07
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Джерело:

24 канал

1 вересня розпочнеться довгоочікувана зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Основна тема для розмови– варіанти підтримки України для захисту її національної безпеки. Конституційний Суд відмовився розглядати конституційність призначення Сергія Шкарлета. В наукових працях міністра міжнародні експерти виявили плагіат.

Також у випуску:

В Україні почнуть ловити перших злочинців, які підробляють COVID-сертифікати. Українські прикордонники вже отримали пристрої для автоматизованої перевірки.

Повний випуск "Про головне" за 1 вересня: дивіться відео

 

Автор: Єгор Скоріна