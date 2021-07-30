Про головне: ВООЗ оголосила початок третьої хвилі пандемії. Суддю Чауса знайшли на Вінничині

20:18

У липні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу. Штам Дельта став переважати у світі. Екссуддя Микола Чаус прийшов практично голий, брудний і голодний у сільську раду Мазурівки, що на Вінничині. Там він розповів, що його викрали.