Про головне: Ймовірна відставка Степанова. Новий формат переговорів щодо Донбасу

У випуску "Про головне" за 27 квітня – депутати знову заговорили про ймовірну відставку Максима Степанова. Ймовірно, йому навіть знайшли заміну. Мінські домовленості та перемовини у нормандському форматі – у глухому куті.

Також у випуску:

Зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського таки готують. У Кремлі схвалюють ініціативу президента України щодо зустрічі, але вкотре наголосили, що розмовляти планують не про російсько-українську війну.

Деякі депутати "Слуги народу" вже відзначилися скандальними діями. Ймовірно, це може мати відповідний вплив на рейтинг президента.