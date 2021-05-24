Про головне: Затримання Романа Протасевича. Виключення зі "Слуги народу" Євгена Шевченка

16:41

У Мінську 23 травня посадили літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Після посадки журналіста затримали, його звинувачують в тероризмі. "Слугу народу" Євгена Шевченка, який їздив на зустріч з Олександром Лукашенком, виключили з фракції.