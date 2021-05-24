Про головне: Затримання Романа Протасевича. Виключення зі "Слуги народу" Євгена Шевченка

24 травня 2021 , 16:41
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Джерело:

24 канал

У Мінську 23 травня посадили літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Після посадки журналіста затримали, його звинувачують в тероризмі. "Слугу народу" Євгена Шевченка, який їздив на зустріч з Олександром Лукашенком, виключили з фракції.

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Верховний Суд анулював протокол ЦВК про визнання переможцем на 87 окрузі кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка. Відповідний позов подав його опонент – Олександр Шевченко.

Автор: Єгор Скоріна