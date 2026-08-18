Про корупцію, кризу управління та Україну: Федоров записав звернення до українців

Ексміністр оборони України Михайло Федоров звернувся до українців у новому відео. Записав він його після понад місяця протестів, що досі тривають по всій Україні.

Він подякував громадянам за підтримку та активну позицію, а також заявив про необхідність змін. Відеозвернення Федорова опублікували 18 серпня.

Михайло Федоров розпочав відео зі слів про "важкий та найвизначальніший" період в історії України, яки триває наразі.

У такій ситуації країна не може залишатися без повноцінно призначеного міністра оборони. Це ненормально. Україні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості,

– заявив ексміністр оборони.

Водночас він наголосив, що проблема значно ширша за одну посаду чи міністерство. Одним із ключових питань він назвав функціонування держави в умовах тривалої війни.

За словами Федорова, навіть якщо війна триватиме роками, Росія не повинна мати право визначати, коли українці зможуть обирати свою владу.

Чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.

На думку Федорова, корупція є лише проявом значно глибшої проблеми – системної кризи управління. З його слів, стара система захищає себе, боїться змін, повільно ухвалює рішення, може карати за ініціативу та винагороджувати за лояльність.

Ексурядовець зазначив, що українці вже довели здатність переживати складні часи, але їм важко миритися з відчуттям несправедливості.

Коли людина на фронті ризикує життям, а хтось у тилу краде на війні. Коли бізнес платить податки, а натомість стикається зі свавіллям правоохоронців. Коли талановита людина не може змінити систему, тому що вона "не своя". Коли суспільству просто повідомляють про рішення, але ніхто не пояснює, чому їх ухвалили. Так поступово руйнується найважливіше – довіра між громадянином і державою. І цю довіру треба відновити.

За словами Федорова, українці дали владі величезний кредит довіри, погодившись на серйозні обмеження, труднощі та жертви заради того, щоб країна вистояла. Водночас наголосив, що це не дає права владі діяти без пояснень.