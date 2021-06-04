Pro новини: Деолігархізація від Зеленського. Центри вакцинації в містах України

19:11

Українська влада взялась за деолігархізацію. Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Центри вакцинації від коронавірусу тепер є не лише у Києві, Львові та Одесі. Їх відкрили ще й в Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях та у Рівному.