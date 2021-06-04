Pro новини: Деолігархізація від Зеленського. Центри вакцинації в містах України

Українська влада взялась за деолігархізацію. Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Центри вакцинації від коронавірусу тепер є не лише у Києві, Львові та Одесі. Їх відкрили ще й в Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях та у Рівному.
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Білоруський державний канал ОНТ оприлюднив 1,5-годинне "інтерв'ю" опозиціонера Романа Протасевича. Той під час спілкування нібито визнає свою провину. Відео обурило мережу, білоруси та вся міжнародна спільнота впевнена – журналіста змусили це зробити під психологічним та фізичним тиском.