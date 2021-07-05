Pro новини: Новий рейтинг Зеленського. Канікули для нардепів

5 липня 2021 , 22:18
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Джерело:

24 канал

У випуску "Pro новини" за 5 липня – нове соціологічне дослідження показало, що більша частина українців не схвалює діяльність Володимира Зеленського. Народні депутати працюватимуть ще тиждень. Після цього йдуть на канікули.

Також у випуску:

Сербія та Угорщина вже завершили будівництво "Балканського потоку". Це газопровід, через який російський газ поставлятимуть у Європу в обхід України.

Автор: Артем Овдієнко