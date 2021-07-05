Pro новини: Новий рейтинг Зеленського. Канікули для нардепів
5 липня 2021 , 22:18Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Pro новини" за 5 липня – нове соціологічне дослідження показало, що більша частина українців не схвалює діяльність Володимира Зеленського. Народні депутати працюватимуть ще тиждень. Після цього йдуть на канікули.
Також у випуску:
Сербія та Угорщина вже завершили будівництво "Балканського потоку". Це газопровід, через який російський газ поставлятимуть у Європу в обхід України.