Pro новини: Порошенка викликали у ТСК. Паркан на кордоні з Білоруссю

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У випуску "Pro новини" за 8 липня – ТСК по "вагнерівцях" звернеться до СБУ з офіційним запитом, чи мала місце спецоперація. Вирішили також заслухати нардепа від "ЄС" Петра Порошенка. Литва заявила, що витратить 40 мільйонів євро на зведення паркану на кордоні з Білоруссю, адже фіксує збільшення кількості нелегалів.