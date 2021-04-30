Pro новини: Путін не поспішає відводити війська. Третя хвиля пандемії має піти на спад

22:00

У випуску "Pro новини" за 30 квітня – президент Росії Володимир Путін не поспішає, як обіцяв, відводити війська від кордонів України. Експерти заявляють, що із настанням тепла та травневих канікул третя хвиля епідемії COVID-19 піде на спад.