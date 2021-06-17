Pro новини: Результати зустрічі Байдена з Путіним. Найбільш дружні країни для України.

Розчарування – такі враження вирують в українському суспільстві від зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна. Втім це помилка, адже Україна не отримала поганих новин після саміту. Вподобання українців кардинально змінилися за останні роки щодо найбільш дружніх країн. Зокрема, і щодо Росії.
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На пленарному засіданні Верховної Ради сталася сутичка між парламентарями через неоднозначні слова про партію ОПЗЖ. Нардепи Микола Тищенко та Ілля Кива побилися й заблокували трибуну.
Повний випуск програми "Pro новини" за 17 червня: дивіться відео