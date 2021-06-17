Pro новини: Результати зустрічі Байдена з Путіним. Найбільш дружні країни для України.

22:06

Розчарування – такі враження вирують в українському суспільстві від зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна. Втім це помилка, адже Україна не отримала поганих новин після саміту. Вподобання українців кардинально змінилися за останні роки щодо найбільш дружніх країн. Зокрема, і щодо Росії.