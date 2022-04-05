Про жодні сотні не мовиться, – Кім про техніку окупантів в регіоні
5 квітня 2022 , 12:37Читать новость на русском
Віталій Кім наголосив, що ситуацію в Миколаєві контролюють. Українська влада розуміє, скільки окупанти мають техніки.
Йдуть бої, але про жодні сотні не мовиться, там 15 – 20 одиниць.
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У мережі росіяни показують ролик, де Кім говорить про якісь танки.
Це відео із мого кабінету, якого вже не існує, місячної давності,
– наголосив глава ОВА.
Чиновник додав, що окупанти розганяють фейк про взяття Миколаєва за 3 дні. Однак їх навіть немає на підступах. Росіяни ведуть таку риторику навмисно, аби люди панікували.