Про жодні сотні не мовиться, – Кім про техніку окупантів в регіоні

Віталій Кім наголосив, що ситуацію в Миколаєві контролюють. Українська влада розуміє, скільки окупанти мають техніки.

Йдуть бої, але про жодні сотні не мовиться, там 15 – 20 одиниць.

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У мережі росіяни показують ролик, де Кім говорить про якісь танки.

Це відео із мого кабінету, якого вже не існує, місячної давності,

– наголосив глава ОВА.

Чиновник додав, що окупанти розганяють фейк про взяття Миколаєва за 3 дні. Однак їх навіть немає на підступах. Росіяни ведуть таку риторику навмисно, аби люди панікували.