Про Укрзалізницю, інвесторів та МВФ: Гончарук підбив підсумки візиту в Давос

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук певен, що "довіра міжнародних партнерів до України посилюється". Такий головний висновок він зробив після візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі. Крім цього, Гончарук пояснив свої слова про Укрзалізницю та Deutsche Bahn, а ще розповів про переговори з МВФ та інвесторами.

Керівник Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук у фейсбуці написав, що "головний висновок Давосу – довіра міжнародних партнерів до України посилюється".

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Також Гончарук виділив кілька важливих для України міжнародних зустрічей. Зокрема, із головою уряду Фінляндії Санною Марін та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Про зустріч з директоркою МВФ

Український прем'єр говорив із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою про виконання попередніх заходів, необхідних для затвердження узгодженої на робочому рівні програми розширеного фінансування.

Її реалізація означає для України: дешеві ресурси для запозичень, можливості для збільшення обсягів інвестицій в економіку, а отже – зростання промисловості та нові робочі місця,

– наголосив Гончарук.

Про інвестиції в Україну

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті, за словами Гончарука, позитивно оцінив співпрацю з Україною, реформи та досягнення макроекономічної стабільності. "Плануємо отримати підтримку ЄБРР у великих українських проєктах", – написав голова уряду.

Гончарук зауважив, що зустрічався з інвесторами, сумарна вартість активів яких – понад 700 мільярдів євро. Усіх їх голова Кабміну запросив до України та пообіцяв, "що до кожного інвестора буде персональний підхід та захист з боку держави".

Про Укрзалізницю та Deutsche Bahn

"Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", – сказав прем'єр Олексій Гончарук на "Українському сніданку" в Давосі. Ці слова набули значного резонансу у суспільстві, тож їх довелося пояснити.

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"Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання", – написав Гончарук та розповів, що урядова команда "веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці".

Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій – мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці. Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!

– наголосив Гончарук.

Більше інформації прем'єр пообіцяв розповісти 5 лютого під час підписання "Угоди про стратегічне партнерство" із Deutsche Bahn в Києві.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі? Це міжнародна неурядова організація, яка щороку проводить зустріч у швейцарському Давосі. Подія збирає близько 2,5 тисячі керівників бізнесів, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють актуальні питання, що стоять перед світом.



У 2020 туди поїхала українська делегація разом із президентом Зеленським та прем'єром Гончаруком.