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      Про Укрзалізницю, інвесторів та МВФ: Гончарук підбив підсумки візиту в Давос

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      Гончарук підсумував поїздку до Давосу / Фейсбук Олексія Гончарука

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук певен, що "довіра міжнародних партнерів до України посилюється". Такий головний висновок він зробив після візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі. Крім цього, Гончарук пояснив свої слова про Укрзалізницю та Deutsche Bahn, а ще розповів про переговори з МВФ та інвесторами.

      Керівник Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук у фейсбуці написав, що "головний висновок Давосу – довіра міжнародних партнерів до України посилюється". 

      До теми: Як Гончарук вчив інвесторів у Давосі говорити "Слава Україні!": відео

      Також Гончарук виділив кілька важливих для України міжнародних зустрічей. Зокрема, із головою уряду Фінляндії Санною Марін та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

      Про зустріч з директоркою МВФ

      Український прем'єр говорив із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою про виконання попередніх заходів, необхідних для затвердження узгодженої на робочому рівні програми розширеного фінансування.

      Її реалізація означає для України: дешеві ресурси для запозичень, можливості для збільшення обсягів інвестицій в економіку, а отже – зростання промисловості та нові робочі місця,
      – наголосив Гончарук. 

      Про інвестиції в Україну

      Президент ЄБРР Сума Чакрабарті, за словами Гончарука, позитивно оцінив співпрацю з Україною, реформи та досягнення макроекономічної стабільності. "Плануємо отримати підтримку ЄБРР у великих українських проєктах", – написав голова уряду. 

      Гончарук зауважив, що зустрічався з інвесторами, сумарна вартість активів яких – понад 700 мільярдів євро. Усіх їх голова Кабміну запросив до України та пообіцяв, "що до кожного інвестора буде персональний підхід та захист з боку держави".

      Про Укрзалізницю та Deutsche Bahn

      "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", – сказав прем'єр Олексій Гончарук на "Українському сніданку" в Давосі. Ці слова набули значного резонансу у суспільстві, тож їх довелося пояснити.

      Детальніше: Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn: компанія це спростувала

      "Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання", – написав Гончарук та розповів, що урядова команда "веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці". 

      Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій – мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці. Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!
      – наголосив Гончарук. 

      Більше інформації прем'єр пообіцяв розповісти 5 лютого під час підписання "Угоди про стратегічне партнерство" із Deutsche Bahn в Києві.

      Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі? Це міжнародна неурядова організація, яка щороку проводить зустріч у швейцарському Давосі. Подія збирає близько 2,5 тисячі керівників бізнесів, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють актуальні питання, що стоять перед світом.

      У 2020 туди поїхала українська делегація разом із президентом Зеленським та прем'єром Гончаруком. 

      гончарук у давосі: головні новини
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Давос 2020 Укрзалізниця МВФ Інвестиції Інвестиції
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