Об Укрзализныце, инвесторах и МВФ: Гончарук подвел итоги визита в Давос

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что "доверие международных партнеров к Украине усиливается". Таков главный вывод он сделал после визита на Всемирный экономический форум в Давосе. Кроме этого, Гончарук объяснил свои слова об Укрзализныце и Deutsche Bahn, а еще рассказал о переговорах с МВФ и инвесторами.

Руководитель Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук в фейсбуке написал, что "главный вывод Давоса – доверие международных партнеров к Украине усиливается".

К теме: Как Гончарук учил инвесторов в Давосе говорить "Слава Украине!": видео

Также Гончарук выделил несколько важных для Украины международных встреч. В частности, с главой правительства Финляндии Санни Марин и премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий.

О встрече с директором МВФ

Украинский премьер говорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой о выполнении предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования.

Ее реализация означает для Украины: дешевые ресурсы для заимствований, возможности для увеличения объемов инвестиций в экономику, а значит – рост промышленности и новые рабочие места,

– отметил Гончарук.

Об инвестициях в Украину

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти, по словам Гончарука, положительно оценил сотрудничество с Украиной, реформы и достижение макроэкономической стабильности. " Планируем получить поддержку ЕБРР в крупных украинских проектах ", – написал глава правительства.

Гончарук отметил, что встречался с инвесторами, суммарная стоимость активов которых - более 700 миллиардов евро. Всех их глава Кабмина пригласил в Украину и пообещал, " что к каждому инвестору будет персональный подход и защита со стороны государства ".

Об Укрзализныцюе и Deutsche Bahn

"Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал премьер Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе. Эти слова приобрели значительный резонанс в обществе, поэтому их пришлось объяснить.

Подробнее: Укрзализныцю отдадут на 10 лет в управление Deutsche Bahn: компания это опровергла

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса", – написал Гончарук и рассказал, что правительственная команда "ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги".

Важный момент, чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!

– отметил Гончарук.

Больше информации премьер пообещал рассказать 5 февраля во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.