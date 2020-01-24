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      Об Укрзализныце, инвесторах и МВФ: Гончарук подвел итоги визита в Давос

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      Гончарук подытожил поездку в Давос / Фейсбук Олексія Гончарука

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что "доверие международных партнеров к Украине усиливается". Таков главный вывод он сделал после визита на Всемирный экономический форум в Давосе. Кроме этого, Гончарук объяснил свои слова об Укрзализныце и Deutsche Bahn, а еще рассказал о переговорах с МВФ и инвесторами.

      Руководитель Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук в фейсбуке написал, что "главный вывод Давоса – доверие международных партнеров к Украине усиливается". 

      К теме: Как Гончарук учил инвесторов в Давосе говорить "Слава Украине!": видео

      Также Гончарук выделил несколько важных для Украины международных встреч. В частности, с главой правительства Финляндии Санни Марин и премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий.

      О встрече с директором МВФ

      Украинский премьер говорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой о выполнении предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования.

      Ее реализация означает для Украины: дешевые ресурсы для заимствований, возможности для увеличения объемов инвестиций в экономику, а значит – рост промышленности и новые рабочие места,
      – отметил Гончарук. 

      Об инвестициях в Украину

      Президент ЕБРР Сума Чакрабарти, по словам Гончарука, положительно оценил сотрудничество с Украиной, реформы и достижение макроэкономической стабильности. "Планируем получить поддержку ЕБРР в крупных украинских проектах", – написал глава правительства. 

      Гончарук отметил, что встречался с инвесторами, суммарная стоимость активов которых - более 700 миллиардов евро. Всех их глава Кабмина пригласил в Украину и пообещал, "что к каждому инвестору будет персональный подход и защита со стороны государства".

      Об Укрзализныцюе и Deutsche Bahn

      "Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал премьер Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе. Эти слова приобрели значительный резонанс в обществе, поэтому их пришлось объяснить.

      Подробнее: Укрзализныцю отдадут на 10 лет в управление Deutsche Bahn: компания это опровергла

      "Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса", – написал Гончарук и рассказал, что правительственная команда "ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги". 

      Важный момент, чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!
      – отметил Гончарук. 

      Больше информации премьер пообещал рассказать 5 февраля во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе ? Это международная неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречу в швейцарском Давосе. Событие собирает около 2,5 тысячи руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      В 2020 туда поехала украинская делегация вместе с президентом Зеленским и премьером Гончаруком. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Давос 2020 Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Украины Инвестиции Инвестиции МВФ Укрзализниця
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