Проблема з продуктами та спроби мобілізації: Верещук вимагає відкрити гумкоридори

Українська влада вимагає відкрити гуманітарні коридори до Енергодара, Мангуша, Мелітополя, Бердянська. Там складна гуманітарна ситуація.

Також на цих територіях ворог намагається мобілізувати українців до російської армії. Про це міністерка розповіла в ефірі каналу "Рада" ввечері 25 квітня.

Зауважте ООН має забезпечити коридор з Маріуполя, ми вже не просимо, а вимагаємо, – Верещук

Верещук вимагає відкрити гумкоридори

Ми дійсно вимагаємо відкрити гумкоридори до Енергодара, Мелітополя, Бердянська, Мангуша. Це частина Запорізької області, яка сьогодні під тимчасовою окупацією,

– закликала Верещук.

Додала, що там дійсно важка проблема з продуктами і є спроби мобілізації українців до російської армії. Проте віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявила, що спроби мобілізації не мають жодного успіху, як і псевдореферендуми.

Ірина Верещук також розповіла, що люди тисячами телефонують, адже хочуть вибратися з того пекла та мати шанс вижити.

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