Обмеження на бензин вже навіть у Владивостоці: військовий експерт оцінив паливну кризу в Росії

Дефіцит палива в Росії фіксують вже навіть у Владивостоку на Далекому Сході. Зараз важливо, аби Сили оборони України не припиняли атаки по російській нафтогазовій інфраструктурі.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, якщо проблеми з паливом добралися навіть до Владивостоку, то це свідчить, що в російської нафтогазової промисловості серйозні проблеми. Зараз може бути навіть кумедна ситуація, коли Китай, який дешево купує російську нафту, перероблятиме її на бензин та продаватиме Росії.

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Чого очікувати далі?

Як наголосив Світан, обмеження на продаж бензину запровадили навіть в Омську, де функціонує найбільший в РФ НПЗ. Паливна криза охопила більшість регіонів Росії.

Зараз Силам оборони України важливо продовжувати удари по російських нафтопереробних заводах, нафтових терміналах, вузлах транспортування нафти тощо.

Вже давно не було атак по цих об'єктах. Не можна припиняти удари по НПЗ, бо росіяни їх відбудують. Загалом усю нафтову промисловість потрібно регулярно пропрацьовувати. Не буде палива – зупиниться економіка,

– підкреслив Світан.

В Росії серйозна паливна криза: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, 24 червня українські безпілотники вдарили по Оренбурзькій області. Відомо, що під атаку потрапив місцевий газопереробний завод. Там сталася пожежа.