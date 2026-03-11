В The Moscow Times повідомили що росіяни тратять майже 40% свого доходу лише на їжу. Тим часом російські власники малого бізнесу нарікають, що все руйнується. Однак Кремль намагається це приховати.

Про це 24 Каналу розповів журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, зазначивши, що ситуація буде лише погіршуватись. Подекуди росіяни вже стоять в чергах за хлібом.

Як живуть звичайні росіяни зараз?

За словами журналіста, в Росії блокують Telegram, новинні сайти та VPN, щоб маскувати реальне становище. Однак лише в Москві закрили 500 ресторанів, а ціни на продукти виросли на рекордні 40% за останні 16 років.

Можна зрозуміти, що в Росії все погано, коли жалітись починають росіяни. Цивільні – на ціни в супермаркетах, а солдати – на нестачу необхідного на фронті. Адже ЗМІ жорстко контролюють і можуть бути неприємності,

– підкреслив він.

Цікаво! Крім підвищення цін, в росії спостерігається затримка заробітних плат. Найгіршою ситуація є в Сибірі та Забайкальському краї. Також без грошей залишилися працівники лікарень, екстрених служб, освітніх закладів, культурних установ у Хакасії.

Робертсон зазначив, що Кремль розпочав повномасштабне вторгнення, щоб "повернути велич" Росії. Однак натомість Москва зіштовхнулась з катастрофічною ситуацією в економіці та повернулась у часи Радянського Союзу та бідності. Існує ймовірність, що в країні-агресорці відбудеться шрінкфляція – зниження ваги або об'єму виробником в упаковках товарів.

Буханку хліба, яка коштує 50 рублів, продають окремими частинками. В соцмережах нарікають, наскільки абсурдним є купувати один шматок хліба. Це безумство,

– наголосив журналіст.

Він додав, що поки санкції показують свій результат, російська влада займається корупцією, щоб платити за дуже дорогу війну. Однак найбільше від цього страждають саме росіяни.

До чого призводять економічні проблеми в Росії?