Попри заяви окупантів про "стабілізацію" ситуації: на Херсонщині тривають проблеми зі світлом

Окупована частина Херсонської області продовжує страждати через проблеми з електропостачанням. Місцеві й надалі фіксують критично низьку напругу в електромережі.

Про таке повідомляє рух "Жовта стрічка".

Яка ситуація на окупованій території Херсонщини?

Жителі Нової Каховки Херсонської області стикаються з критично низькою напругою в електромережі. Це спричиняє нестабільну роботу побутової техніки.

Місцеві побоюються нових помилок та можливих несправностей електроприладів.

Попри заяви окупаційної влади про "стабілізацію" ситуації, стан енергетичної інфраструктури на лівобережжі Херсонщини залишається критичним,

– йдеться у повідомленні "Жовтої стрічки".

Там уточнили, що перебої з електропостачанням продовжують створювати для населення серйозні проблеми.



Проблеми з електропостачанням на Херсонщині / Фото руху "Жовта стрічка"

Як розповіла в етері 24 Каналу херсонська журналістка Євгенія Вірлич, найважче доводиться населеним пунктам, розташованим найближче до Дніпра. Серед них – Олешки, Гола Пристань, а також окремі райони Нової Каховки та Каховки.

За її словами, російська сторона активно поширює дезінформацію, яка може мати трагічні наслідки. Зокрема, евакуаційні маршрути заміновані, через що на них підриваються волонтери та працівники екстрених служб.

Водночас Херсон щодня зазнає російських обстрілів із артилерії, атак авіабомбами та ударними безпілотниками. Попри постійну загрозу для життя, місцеві мешканці продовжують залишатися у місті, де кожен новий день може стати для них останнім.