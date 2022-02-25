Проблеми з постачанням: росіяни намагаються купити їжу та пальне в місцевих на Сумщині

Після важких боїв і значних втрат російські окупанти зупинилися поблизу Конотопу на Сумщині. Проте у бойовинків проблема з пальним та постачанням.

Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне в місцевих.

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Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення.

Окрім того, зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів.

Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте,

– пожартували в Сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо, що на околицях містечка Конотопу знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

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Текст публікації Сухопутних військ ЗСУ:

Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів.

На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки. Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини!