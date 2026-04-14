Грошей на війну критично бракує: у Росії помічають тривожні дзвіночки

Росії не вистачає грошей на війну проти України. Кремль навіть може звернутися до вилучення грошей у росіян, які вони поклали у банки. Гроші просять навіть в олігархів, яких раніше обіцяли не чіпати та не втягувати у політику.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус озвучив 24 Каналу думку, що згодом усе це може призвести до краху Росії. Адже вже зараз ворог не має достатньо ресурсів на війну.

Що може призвести до краху Росії?

Іван Ус зазначив, що Росія вже погрожує забрати гроші громадян з банків. Тому росіяни масово забирають кошти та переводять за кордон, щоб вони не були в юрисдикції російської влади.

Цього року Володимир Путін проводив зустріч з російськими олігархами та просив фінансування на війну. Тому еліти також розуміють, що держава може використати їхні статки для власних потреб, і теж хочуть сховати від Кремля. Тому відбувається відтік грошей з російської банківської системи.

Зараз у Росії все частіше говорять, що держава може забрати гроші з рахунків в банках. Адже країні-агресорці потрібно шукати джерело покриття шаленого дефіциту. Однак подібні сценарії були і незадовго до розпаду Радянського Союзу.

Що зупиняє російську владу від подібного кроку? Історична пам'ять про те, що подібні речі завершуються крахом держави, яка це робить. Але лишається мало інших варіантів. Тому все ближчий момент, коли гроші населення у банках заберуть. Отже, після цього починається вже зворотній відлік до, можливо, навіть кінця історії сучасної Росії,

– припустив експерт.

Росіяни дуже негативно ставляться до олігархів. Тому усі заяви, що багатії самі хочуть вкласти ці гроші – це іміджевий крок для того, щоб населення бачило, що влада тисне на еліти. У такий спосіб Кремль порушує свій же "соціальний контракт", за яким влада не лізе до грошей олігархів, а вони – у політику.

Тому усі заяви, що зараз олігархи готові скинутись – це демонстрація того, що у Росії не вистачає ресурсів, що без бізнесу ніяк, що влада хоче тиснути на них. Інше питання, як поводитиметься бізнес? Чи буде він піддаватись?

– додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Яка ситуація в економіці Росії?