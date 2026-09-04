Без їжі й води, – офіцер бригади "Рубіж" описав, як командири відправляють солдатів в бій

Російські бійці все частіше скаржаться на те, що через проблеми з логістикою в них не вистачає навіть елементарного – харчових продуктів. Окупанти записують відеозвернення, де розповідають про проблеми всередині війська.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в етері 24 Каналу розповів, що російські загарбники жаліються на погані умови ще з 2022 року, тож сподіватися на те, що ці проблеми в армії ворога суттєво вплинуть на ситуацію на фронті не варто.

Який розрахунок в російського командування

На виконання наказів в російській армії ситуація з невдоволенням окупантів, як пояснив офіцер бригади "Рубіж", ніяк не впливає. З його слів, скиглити та записувати відео бійці країни-агресорки можуть і роблять це, а от на реальні дії, спротив своєму командуванню, щоб змінити ситуацію – не здатні.

Це абсолютно рабська ментальність. Щодо логістичного забезпечення, ймовірніше, що вони за це не дуже переживають, оскільки багато випадків є і не перший рік на нашій лінії боєзіткнення, коли інфільтраційні групи відправляють без їжі й води. Йти їм треба далеко, тому зайва вага не потрібна, сподіваються, що знайдуть щось попереду,

– розповів Черняк.

Він додав, що не варто забувати, що в думках російських командирів визначений термін життя такого російського солдата на ЛБЗ становить орієнтовно 15 – 20 хвилин. Відповідно, в російській армії розмірковують так, що якщо він загине доволі швидко, то недоцільно на нього витрачати продовольство та інші ресурси.

У випадку, якщо він все-таки дійде до своєї точки призначення, тоді розбереться на місці. Щодо скидів, їм найчастіше скидають батареї до радіостанцій, бо про зв'язок вони все ж переймаються. Але з того часу, коли Mavic з гучномовцями для них почали використовувати функцію рупора з командного пункту, то вони про це не дуже турбуються,

– озвучив Черняк.

Про ситуацію на фронті й темпи російського наступу: дивіться у відео