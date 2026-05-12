Вінниця лишилася без водопостачання: яка причина

Майже всі Вінничани 12 травня залишилися без водопостачання. Причиною стало зупинення головної водопровідної станції.

Про це пише Вінницяобленерго.

До теми ЗМІ назвали 10 областей, які будуть в зоні ризику, якщо Росія атакуватиме водопостачання

Що відомо про проблеми з водою у Вінниці 12 травня?

У Вінницяобленерго зазначили, що у Вінниці 12 травня зупинка головної водопровідної станції відбулася через проблеми з електроживленням.

Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском,

– йдеться у повідомленні.

Наразі водоканал уже працює над відновленням електрики й, відповідно, водопостачання.

Чи готова Україна до можливих ударів Росії по водопостачанню?

Директор департаменту систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України Віталій Сурай зазначив, що наразі українські підприємства тепловодопостачання забезпечені резервним живленням майже на 80%. Також уряд готує будівництва додаткових потужностей, аби уникнути повтору ситуації з тривалими відключеннями опалення та води.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у коментарі 24 Каналу зазначив, що Мінрозвитку готує систему водопостачання так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася. Водночас Кулеба наголосив, що важливо мати базовий запас води вдома.