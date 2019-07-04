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      Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки

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      ДМК
      ДМК / ua.interfax.com.ua

      Проблеми Дніпровського меткомбінату можуть призвести до його зупинки.

      Як зазначає видання Мінпром, боргове навантаження, яке "висить" над ДМК дорівнює – 83 млрд грн, з яких 35,2 млрд грн припадає на кредиторську заборгованість, 43,7 млрд грн – на інші поточні зобов'язання і 4,3 млрд грн короткострокових кредитів.

      Величезні борги були накопичені підприємством як в результаті застосування "сірих" схем з боку акціонерів ІСД, а також цілим рядом допущених ними стратегічних помилок в попередні роки.

      Зокрема, ІСД не змогла вибудувати ланцюжок вертикальної інтеграції в період "великої приватизації" в Україні і залишилася без власної сировини. Потім величезні кошти – близько 3 млрд доларів – були вкладені в модернізацію Алчевського меткомбінату, який в 2014 році виявився на непідконтрольних територіях. І наостанок витрати на зовнішню експансію – в 2003 році корпорація придбала угорський завод Dunaferr, в 2005 році – польський комбінат Huta Częstochowa, а в 2007 році ще і Гданська судноверф.

      При цьому європейський напрямок бізнесу ІСД навряд чи можна назвати успішним. Dunaferr останні роки регулярно відчуває проблеми і ще в 2017 році міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак озвучив ідею про викуп заводу, який на той час накопичив 700 млн євро боргів. Меткомбінат Huta Częstochowa зупинився в червні цього року – з 1235 співробітників підприємства працюють тільки 159, і, за даними польських ЗМІ, незважаючи на наявність замовлень, підприємство, що накопичили величезні борги перед постачальниками і банками, сьогодні відчуває гострий дефіцит оборотних коштів. Що ж стосується Гданської судноверфі, то акціонери ІСД так і не змогли налагодити її роботу, і в 2018 році вона була викуплена державним Агентством розвитку промисловості Польщі.

      Причому на європейському ринку власні проблеми ІСД наклалися на кризу, пережиту місцевою сталеливарною промисловістю. Причини кризи – високі екологічні витрати в країнах Євросоюзу, подорожчання сировини, а також падіння попиту на сталь. В результаті ряд європейських підприємств вже повідомили про скорочення обсягів виробництва. Зокрема, на європейських заводах ArcelorMittal виробництво буде знижено на 3,3 млн тонн, і 1400 робочих входить до складу корпорації найбільшого меткомбінату в ЄС Ilva будуть відправлені на 13 тижнів в неоплачувану відпустку. А американська U.S. Steel зупиняє домну на своєму словацькому комбінаті в Кошице.

      Нагадаємо, 31 травня Господарський суд Дніпровської області почав процедуру банкрутства ДМК за позовом компанії "Технобудмонтаж Груп".

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      Теги: Фінанси Металургія Новини Дніпра Дніпропетровська область
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